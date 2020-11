Hija de Tula Rodríguez recordó promesa que hizo a su papá Javier Carmona

Valentina Carmona Rodríguez cumplió doce años y sorprendió a Tula Rodríguez con emotivo mensaje.

Valentina Carmona Rodríguez, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, celebró su cumpleaños y sorprendió a la conductora con un emotivo mensaje. La adolescente de doce años recordó la promesa que le hizo a su papá.

Valentina Carmona Rodríguez compartió en Instagram fotos del recuerdo junto a su papá en su cumpleaños.

"Hola mami, te quería decir gracias por todos los regalos que me has dado, por estar conmigo siempre y por ayudarme a cumplir la promesa de mi papá, que es siempre ser una buena niña, y sigue así con tu programa porque me encanta", dijo Valentina en un video.

