Tula Rodríguez sobre su época de vedette: "No me da vergüenza, esos archivos estarán ahí siempre"

"Era mi trabajo y la mujer que soy ahora es por lo que fui ayer, y no se diga más", dijo Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez mostró una foto de hace 28 años, donde luce su escultural figura en un sexy vestuario y le dio nostalgia al recordar su época como vedette. La conductora afirmó que ese era su trabajo y no hay nada más que decir.

"Me han recordado así en mi cara mi época en la que yo paraba así, de malcriada del 'Trome', esos archivos están ahí y estarán ahí siempre señores. No, no me da vergüenza. Pon (la foto) para que me vean cómo era de churra y guapa a mis veintitantos, pulposita, carnosita", dijo entre risas Tula Rodríguez.

"He tenido mis momentos donde he sido un poquito malcriada y atrevida, pero era mi trabajo, era mi chamba, y la mujer que soy ahora es por lo que fui ayer, y no se diga más. Hay que tener personalidad, sí, han pasado veinte años y aquí me tienen con mis canitas, sin maquillaje, con algunas arruguitas, pero con todo lo vivido", agregó la conductora de En boca de todos.

