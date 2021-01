Tula Rodríguez sobre Johanna San Miguel: "Si no regresa la mamá leona a EEG yo me voy a mi casa"

Tula mandó una dura advertencia si no regresa Johanna a Esto es guerra.

Tula Rodríguez se puso a la defensiva y mostró su incomodidad al enterarse que Johanna San Miguel no sería el jale para la nueva temporada de Esto es guerra 2021. La conductora de En boca de todos reveló que no asistiría al programa si "la mamá leona no regresa".

¿Johanna San Miguel regresa a Esto es guerra junto a Jazmín Pinedo?

Sin dudarlo dos veces, Tula aseguró que se iría a su casa y no le importaría que le descuenten pues espera ver a su ídola, nuevamente, en las pantallas del canal. ¿Estará San Miguel en EEG o continuará Jazmín Pinedo?

