Tula Rodríguez sobre Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez: "Lo que hicieron me parece una vergüenza"

La conductora se mostró indignada con la cantante y el deportista que fueron intervenidos por realizar una fiesta por su cumpleaños.

Tula Rodríguez señaló su indignación contra Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez tras ser intervenidos por celebrar el cumpleaños de la cantante de salsa en una casa de Cieneguilla en pleno estado de emergencia por coronavirus (COVID-19).

"Lo que ellos hicieron me parece una vergüenza. Es una vergüenza y no solamente porque son personaje públicos. A todos nos provoca salir, pero enciérrate en tu casa. Si a ti te da la gana de hacer lo que te dé la gana de arriesgar a tu familia, hazlo tú. Es una pena ver a los compañeros que encima están con poca gente. Es una pena y una vergüenza tener que ver compañeros que dicen 'no, la mala influencia' y no, mi amor. Cumpliste 27 años, eres una mujer grande, adulta y tienes que saber perfectamente lo que está bien y lo que está mal", comentó muy exaltada la conductora de En boca de todos.

Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta son suspendidos indefinidamente de EEG