Tula Rodríguez se molestó con Santi Lesmes por comentario sobre reto de altura

Tula mostró su incomodidad en vivo y expresó a Santi que estuvo equivocado.

Santi Lesmes estuvo hoy como conductor en En boca de todos y reveló que le parecía "divertido" que las cuatro figuras del programa se sometan a un reto de altura de EEG. Al lanzar su comentario, Tula Rodríguez se molestó y le puso las cosas en claro.

"¿Cuál es lo divertido acá? De verdad, con toda la mejor onda me parece perfecto que hoy estés de conductor del programa, pero yo de verdad no veo lo divertido que cuatro personas no la estén pasando bien. Eso habla bastante mal de ti. Yo no soy una chibola, soy una mujer grande. En mi casa hoy por hoy soy la cabeza de mi casa. Eso significa que si me descuentan eso sí me afecta.", contó Tula.

