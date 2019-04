¿Tula Rodríguez rompió su amistad con Mariella Zanetti por Farid Ode?

Tula Rodríguez participó en la secuencia "Verdades a la luz" de En boca de todos y le preguntaron por su amistad con Mariella Zanetti. "¿Se rompió por un momento de tu vida tu amistad con Mariella por culpa de su relación con Farid Ode?", fue la interrogante.

La conductora contó que la amistad con Mariella Zanetti no se rompió, pero en ese momento ella se metió en lo que no debía y no estuvo de acuerdo con el matrimonio entre su amiga y Faird Ode.

"Tengo que confesar que luego me sentí mal por no ir a su matrimonio, porque nosotras siempre hemos sido amigas y debí estar en el momento que para ella era importante", declaró Tula Rodríguez.

Por su parte, Mariella Zanetti respondió si le dolió que Tula Rodríguez no fuera a su matrimonio, considerando que era su gran amiga. "Tula decidió no ir, entonces sí me dolió en su momento, pero la entendí, porque en realidad es como una hermana cuando no quiere algo", afirmó la actriz.

