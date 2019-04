Tula Rodríguez: ¿Por qué no quiso ser hipnotizada por Barak en vivo?

El mentalista Barak visitó el set de En boca de todos y los conductores del programa fueron consultados si deseaban ser parte de la secuencia de hipnosis. Tula Rodríguez se negó rotundamente y explicó la razón.

"Mi fe no me lo permite, mi cerebro no se puede quedar en blanco", aseguró Tula Rodríguez, quien aclaró que no tiene miedo a que se sepa algo de su pasado. Por su parte, Ricardo Rondón le preguntó al ecuatoriano si la fe tiene que ver algo con el poder de la hipnosis.

"No tiene nada que ver. Es la creencia de ciertas personas ante ciertas religiones que no comparten la hipnosis", dijo Barak.

