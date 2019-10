Tula Rodríguez: Roberto Martínez se molestó y lanzó fuerte advertencia

Roberto Martínez hizo una apuesta con Tula Rodríguez y le dijo que, de ganarle en un reto de baile, ella tendría que pintarse el cabello de rubio. El exfutbolista se presentó el pasado lunes en En boca de todos, algo nervioso, pero seguro de su triunfo.

Roberto Martínez se alistó en camerinos e ingresó al set, pero la conductora brilló por su ausencia y no se presentó al duelo de baile, sino que hizo un enlace desde Iquitos. Según explicó, tuvo unos inconvenientes y no ensayó con tiempo.

El deportista estaba fastidiado, se sentía burlado, tomó todo deportivamente y no quiere hacerse problemas, solo que Tula Rodríguez le pague su apuesta.

"Yo ya no voy a volver al programa, menos a bailar, hasta que tú no vengas de rubia, porque

esa era la apuesta, haremos otra apuesta la siguiente, pero yo he cumplido y acá estoy, así que tiene que cumplirla. Estoy muy resentido con Tula, muy resentido", fue el mensaje final de Roberto Martínez detrás de cámaras.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!