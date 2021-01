Tula Rodríguez reclamó a Brunella Horna por no recibir regalo: "¿Por qué me discriminas?"

Brunella Horna se olvidó de detalle navideño para Tula Rodríguez y la conductora la enfrentó en vivo.

Brunella Horna estuvo en un enlace con En boca de todos y sorprendió a los conductores al enviarles un detalle de su marca de ropa por Navidad; sin embargo, la empresaria se olvidó de Tula Rodríguez y no le dio nada.

"Ay no, me olvidé. Lo que pasa es que yo a Tula le tengo un regalo especial que le va a llegar a su casa, con mucho corazón Tulita, con mucho amor", se justificó Brunella Horna ante el rostro triste de la conductora.

"Esta es una vergüenza pública, si tú dices que va a llegar a mi casa por qué no me pediste mi dirección, por qué no me pediste mi talla, por qué me discriminas, ¿porque yo no soy norteña, porque no me ves bonita?", reclamó Tula Rodríguez a la modelo.

