Tula Rodríguez: "No voy a permitir que nadie haga sufrir más a mi hija"

Tula Rodríguez rompió su silencio en el programa En boca de todos y habló sobre el tema legal con la familia de su esposo Javier Carmona. Además, se refirió a su hija Valentina y advirtió que no permitirá que nadie más la haga sufrir por todo lo que está pasando.

"No voy a permitir que nadie ponga en duda el amor que le tengo a mi esposo y no voy a permitir que nadie haga sufrir más a mi hija. Bastante dolor tiene que sentir ella con el hecho que su papá está como está y que hoy todo el Perú lo sepa, para que encima me tenga que ver quebrada", advirtió Tula Rodríguez.

La esposa de Javier Carmona aclaró que no tiene nada que celebrar y su único recreo es salir con su hija los fines de semana para distraerla de esta difícil situación. "Es bastante dolor lo que estamos sintiendo, pero es lo que me tocó", afirmó.

"Si estoy acá es porque tengo que sostener a mi casa, tengo que sostener a mi familia y hacerme cargo de las cosas que lamentablemente hoy nos toca vivir. No es justo, estoy indignada, afectada, y pido por favor que paremos", finalizó una conmovida Tula Rodríguez.

