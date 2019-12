Tula Rodríguez "lloró" y pidió a Edison Flores que la invite a su boda

¡Te lo exijo! Tula Rodríguez bromeó afirmando que estaba invitada a la boda de Edison Flores y Ana Siucho; sin embargo, la conductora luego de unos minutos dijo su verdad y aclaró que aún no ha recibido el parte.

➤ Mira: Tula Rodríguez preparó su baile para boda de Edison Flores y Ana Siucho

Tula Rodríguez envió un contundente mensaje al futbolista a pocos días de su matrimonio, que se realizará el 21 de diciembre. "Edison Flores, te lo digo a ti, por encargo del 'Puma' Carranza, tu tío, y por la amistad que nos une, espero mi parte para que no me hagan este desplante público y la gente no se burle", declaró la presentadora.

➤ Mira: Combinación de La Habana tocará en boda de Edison Flores y Ana Siucho

La conductora de En boca de todos se mostró muy conmovida ante cámaras y abrazó a un integrante de la orquesta Combinación de La Habana, quien sí estará en el enlace. Tula Rodríguez, al final, advirtió que, sí o sí, estaría en la boda de Edison Flores. ¿Lo conseguirá?

¿Edison Flores invitó a Tula Rodríguez a su boda y ella se desmayó?

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!