¡Qué tal bomba! Tula Rodríguez hizo inesperada revelación sobre Mayra Goñi. La reina de la papá reveló en público un comentario que le hizo actriz de De vuelta al barrio. ¿De qué se trata?

Fabio Agostini y Mayra Goñi tuvieron un encuentro en En Boca de todos, ambos se vieron por primera vez después de hace mucho tiempo. Tula Rodríguez aprovechó para hacer una confesión en vivo.

"Voy a contar una infidencia, a mí lo que me dijo Mayra y no estoy mintiendo, sino que me lo diga en mi cara y es que su (Mayra) corazón estaba latiendo a mil", dijo la reina de la papa Tula Rodríguez.