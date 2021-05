¿Tula Rodríguez grabó audio de Christian Domínguez sobre Jossmery Toledo?

"Christian, di lo que has dicho o lo digo yo", advirtió Tula Rodríguez al cantante, quien tuvo que revelar qué opina de Jossmery Toledo.

Christian Domínguez y Ronny de Souza fueron los jurados de la última semifinal del concurso "Buscando a la mamacita del barrio 2021" y les tocó opinar sobre Jossmery Toledo, de quien también hablaron detrás de cámaras.

► Mira: Christian Domínguez y Erick Elera sobre La Joven Sensación: Nos peinaban como a nuestras madres

"Sin querer he grabado un audio detrás, pero no quiero meterlos en problemas, así que no lo voy a lanzar, ya que Jossmery anda ocasionando problemas por todos. Christian, alguna opinión, mira, di lo que has dicho o lo digo yo", advirtió Tula Rodríguez, quien no evitó las carcajadas en vivo.

► Mira:Pamela Franco y Christian Domínguez celebraron el primer mes de María Cataleya

"Sumamente trabajado, no tiene ninguna celulitis, el esfuerzo hay que aplaudirlo, eso es importante, así que vamos para adelante Jossmery, por favor", respondió Christian Domínguez sobre Jossmery Toledo, quien tomó con mucha alegría la broma.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Christian Domínguez al ver a Jossmery Toledo en bikini: "Es una linda representante"