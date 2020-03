Tula Rodríguez enfureció con Brunella Horna: "A mí tu cumpleaños no me importa"

Brunella Horna celebró a lo grande su cumpleaños el último fin de semana junto a las personas más allegadas. Sin embargo, no invitó a todos los conductores de En boca de todos. Por ello, Tula Rodríguez la enfrentó en vivo para reclamarle.

Ricardo Rondón contó que Maju Mantilla fue la única invitada al cumpleaños de Brunella Horna y mostró la tarjeta de invitación. Tula Rodríguez vio la prueba y enfureció al punto de tirar la tarjeta al piso.

"Lo que pasa es que yo no organicé mi fiesta, la organizó Richard (Acuña) y bueno él se olvidó de algunas personas", se justificó Brunella Horna. Sin embargo, Tula Rodríguez no le creyó y le respondió. "¿Te avergonzamos? Sabes qué, te voy a decir algo, a mí tu cumpleaños no me importa", dijo la conductora.

