Brunella Horna a Tula Rodríguez: La gente pide juventud en la conducción.

¡Sin filtro! Brunella Horna estuvo como conductora invitada en En boca de todos y no tuvo problemas al responder que sí aceptaría quedarse con el puesto de Tula Rodríguez. La modelo fue muy sincera y envió un contundente mensaje.

"Ya llevo dos años con mi franquicia y estoy segura que la televisión me aclama, el público me quiere. Tal vez la gente pide juventud", afirmó Brunella Horna, quien recibió la respuesta inmediata de Tula Rodríguez. "Brunella no te preocupes, espera que te llamen ya, pero tú no llames, espera sentadita", le aconsejó.

