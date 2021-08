Tula Rodríguez enfrentó a Diana Sánchez en versus de baile: "No te tengo miedo, igual te tumbo"

Tula Rodríguez estaba sin dormir porque llegó de Miami, pero igual bailó con Diana Sánchez al ritmo de "Aguanilé".

Diana Sánchez visitó el set de En boca de todos y, luego de bailar con su novio, Ricardo Rondón pidió que muestre sus mejores pasos junto a Tula Rodríguez, quien "estaba de boleto", ya que regresó de Miami.

► Mira: Maju Mantilla se enfrentó a Tula Rodríguez por faltar al programa y pidió dura sanción

"Bueno, pues, me he venido de boleto, no he dormido, tengo algunas noches así, pero a ti Diana Sánchez, no te tengo miedo chibola, igual te tumbo", dijo Tula Rodríguez, quien bailó "Aguanilé" frente a su rival.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Diana Sánchez reapareció con impactante baile "La ricotona" y dejó sin palabras a su novio