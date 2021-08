Maju Mantilla se enfrentó a Tula Rodríguez por faltar al programa y pidió dura sanción

La conductora se ausentó del programa y Maju se molestó por las consideraciones que tendría su compañera.

Maju Mantilla pidió una fuerte sanción contra Tula Rodríguez por tomarse más días de vacaciones en Miami y ausentarse de En boca de todos la semana pasada. La exreina de belleza hizo notar su molestia por el supuesto privilegio que tendría su compañera para faltar al programa.

► Mira: ¿Tula Rodríguez debe continuar en En boca de todos?

"Me siento triste porque Tula en ningún momento me dijo que iba a faltar toda la semana. Ella ha seguido en sus cosas como si no le interesada", explicó Maju. Por su lado, Tula se defendió al asegurar que tenía permiso de los jefes de ProTV Producciones.

Al no llegar a un acuerdo, Majito abrió las votaciones, al mismo estilo de Esto es guerra, para que los artistas e integrantes del programa decidan si Tula Rodríguez debe continuar en el programa o suspenderla por faltar a su trabajo.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Maju Mantilla dijo "desubicada" a Tula Rodríguez por compararse con Jennifer López