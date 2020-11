Tula Rodríguez a Doña Peta: "Gracias por estar muy pendiente de mí"

Tula Rodríguez recordó todo el apoyo que ha recibido de la mamá de Paolo Guerrero en este tiempo.

Tula Rodríguez se reencontró con doña Peta en un enlace que realizó En boca de todos y tuvo palabras de agradecimiento para la mamá de Paolo Guerrero, a quien considera una gran amiga y la apoyó tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona.

"Sabes el cariño que te tengo Peta, te debo una gran llamada porque has estado muy pendiente de mí, de tu nuera y todos, gracias por todo el mensaje tan bonito que me has mandado", dijo Tula Rodríguez a la señora Petronila Gonzales.

