Sheyla Rojas hizo importante pedido tras ampay de Pedro Moral.

Sheyla Rojas estuvo en un enlace telefónico con En boca de todos y se pronunció sobre el ampay de Pedro Moral y Doménica Delgado. La conductora dejó en claro que cancelar su boda fue la mejor decisión e hizo un pedido especial.

"Yo me quedo siempre con lo mejor y mejor es decir cosas lindas. Para mí él no tiene nada que ver con mi vida y yo no quiero que me vuelvan a tocar ese tema por respeto a mí, por respeto a mi familia, por respeto a todo lo que yo pude vivir", fue el pedido de Sheyla Rojas.

