Sheyla Rojas a Flavia Laos: "Yo tengo una mejor relación con Véronica Costa"

Sheyla Rojas y Flavia Laos se juntaron en vivo y también hablaron sobre la relación que mantienen con Verónica Costa, mamá de Patricio Parodi. En declaraciones para En boca de todos, ellas aclararon que no tienen ninguna enemistad.

Sin embargo, llamó la atención el comentario que hizo Sheyla Rojas frente a la actual enamorada de Patricio Parodi. "No, pero yo tengo mejor relación (con Verónica Costa)", dijo la conductora entre risas.

"No lo sé ah… acá no hay rivalidad, no hay nada, no armen cosas que no son, ni especulen, todo está bien", respondió Flavia Laos, quien detrás de cámaras aceptó los abrazos de Sheyla Rojas.

