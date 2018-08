Santi Lesmes presentó a su hija Lea en televisión.

Santi Lesmes visitó el programa En boca de todos junto a su novia Alejandra Guzmán Mundaca y su hija Lea, a quien presentó en televisión. El actor y director dedicó unas palabras especiales a su familia y se mostró más enamorado que nunca.

Santi Lesmes contó que hoy está de aniversario con su novia porque hace un año decidieron formalizar su relación. "Lo único que le puedo decir es que hasta el día que la conocí yo pensaba que lo tenía todo, y el día que la conocí me di cuenta que no tenía nada", dijo el español.

"A partir del día que Ale entró en mi vida me he dado cuenta lo que es estar completo", agregó el jurado de El artista del año, quien también recibió unas palabras de su pareja. "Estoy feliz con la familia que tú me has dado, un poco de lo mismo que te digo en casa, nuestra felicidad lo es todo", afirmó la modelo chiclayana Alejandra Guzmán.

