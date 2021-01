Said Palao: Alejandra Baigorria me ha dado los mejores besos de mi vida

Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria con una romántica declaración y afirmó que sus besos son "inolvidables".

Alejandra Baigorria estuvo en el set de En boca de todos y le hizo una pregunta muy comprometedora a su enamorado Said Palao. "¿Soy yo quien te ha dado los mejores besos de tu vida?", fue la interrogante de la modelo y empresaria.

"No es difícil de pensar, porque es más, ya lo hemos conversado. Creo que tenemos bastante química y es mutuo, los dos hemos calzado perfectamente que los besos que más he probado y que más me gustado son los de Ale", afirmó Said Palao ante la sorpresa de Alejandra Baigorria.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!