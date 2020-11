Alejandra Baigorria conoció a la mamá de Said Palao y recibió su "bendición"

"Yo no soy celosa, al contrario, soy muy feliz porque están juntos. Ya pronto los veré", dijo la señora María Rosa Castro.

¡La aprobó! Alejandra Baigorria visitó el set de En boca de todos y conversó en un enlace con la mamá de Said Palao, quien le dijo lo feliz que está por su relación y expresó su deseo de verlos pronto en Miami, ciudad donde reside.

"Decirle a ambos que me siento muy contenta, no me pierdo las historias que ponen, cómo van llevando su relación. Tanto su mamá de Ale y yo lo que queremos para nuestros hijos es que salgan adelante, que se respeten, y que poco a poco vaya creciendo el amor", dijo la señora María Rosa Castro.

