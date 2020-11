Rossy War sorprendió a joven cantante de cumbia y cumplió su sueño

Rosii Sánchez es fan número uno de Rossy War y cantó con ella "Nunca pensé llorar".

Rossy War llegó al set de En boca de todos para sorprender a Rosii Sánchez y cumplir el sueño de la joven cantante de cumbia, quien la admira desde que se inició en la música y cantó con ella "Nunca pensé llorar".

"Me ha emocionado muchísimo escuchar su historia, sobre todo eso de querer venir a la capital, como todo provinciano, a querer ser alguien con una sola meta, ayudar a sus padres y sus hermanos, es lo que me pasó. Y créeme mi amor vas a lograr lo que te has propuesto", fue el mensaje de Rossy War para la cantante, a quien le dio la patadita de la suerte.

