Rosángela Espinoza tuvo bochornoso inicio al estrenar secuencia.

¡Qué roche! Rosángela Espinoza estrenó secuencia de espectáculos en En boca de todos y estaba muy entusiasmada, pero al iniciar su "programa" sufrió un bochornoso incidente que la hizo ponerse nerviosa.

Rosángela Espinoza dio la bienvenida a su espacio y saludó con un mensaje especial. "No saben los chismes que he traído, vamos con la primera nota", declaró la combatiente, quien quiso leer su pauta, pero no la encontró. Por ello, la producción la "ayudó" y mostraron la imagen de lo que era su primera noticia de la tarde.

