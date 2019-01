Rosángela Espinoza reaccionó así al ver su antes y después.

Rosángela Espinoza visitó por primera vez en el año el programa En boca de todos y participó de una divertida secuencia. A la modelo le preguntaron si se veía mejor cuando postuló al Miss Perú (2012) o ahora como guerrera.

La producción preparó unas fotos del antes y después de Rosángela Espinoza y la sorprendió con las imágenes. "Ahora me siento cómoda, no digo que en ese momento no lo sentía, el tema es que cuando uno va entrando a la televisión te das cuenta que hay que mejorar ciertos aspectos físicos", afirmó la bailarina.

