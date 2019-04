Rosángela Espinoza: "La política no es un juego"

Rosángela Espinoza se presentó en el programa En boca de todos y aclaró sus intenciones para llegar al Congreso. La modelo aseguró que primero quiere prepararse para luego postular al parlamento.

"La política no es un juego, no es que diga hay que voy a postular al Congreso ni nada.

Número uno, tengo que estar preparada, y soy sincera, aún no lo estoy, estoy terminando mi carrera, la carrera de Marketing, y de verdad sí me encantaría prepararme para postular al Congreso", declaró Rosángela Espinoza.

La integrante de Esto es Guerra sorprendió durante la entrevista con este mensaje y consejo a la vez: "El progreso del país no solo depende de los políticos, sino de todos los peruanos, hay que empujar siempre ese carrito", afirmó la modelo.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!