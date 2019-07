Rosángela Espinoza lloró de emoción al recibir sorpresa de amor de su novio.

¡Enamorados! Rosángela Espinoza lloró de emoción al recibir sorpresa de amor en En boca de todos que envió su novio Víctor Hugo Cornejo. La modelo derramó algunas lágrimas al escuchar la extensa carta que le dedicó el empresario arequipeño.

➤ Mira: Rosángela Espinoza: Carloncho le envió este saludo por su cumpleaños

"Me siento muy feliz de tener a una persona muy linda a mi lado que me ama, me cuida y que siempre está presente en cada cosa que hago. De verdad que me siento muy afortunada de tenerme mi amor. Gracias", agradeció Rosángela Espinoza.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!