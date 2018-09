Rosángela Espinoza: Daniela Darcourt pidió que dejen de compararlas.

Daniela Darcourt se presentó el último fin de semana a ritmo de bachata en El artista del año y fue comparada con Rosángela Espinoza, situación que incomodó a la cantante. La modelo no tomó de la mejor manera esa molestia y le pidió más humildad.

Mira: Daniela Darcourt impactó con baile del totó en duelo con "Yahaira"

"Las dos venimos del mismo barrio, si hablamos de humildad o de soberbia. Aparte, venir de un barrio, comer en un puesto en una esquina o tomarte fotos con la gente no te hace más o menos humilde. Tu cable a tierra viene de distintas formas y de otro lugar", respondió Daniela Darcourt.

Mira: ¿Daniela Darcourt tuvo miedo de enfrentar a Yahaira Plasencia como solista?

La cantante agregó en En boca de todos: "Segundo y más importante, creo que la cantidad de años que tengas no te dan más o menos experiencia. Yo en ningún momento he menospreciado el trabajo de Rosángela (Espinoza), lo único que he pedido es que no me comparen porque yo no lo haría jamás con ella".

Mira: Daniela Darcourt: "No envidio a Yahaira Plasencia"

"Creo que ambas tenemos estilos muy diferentes, ella es una bailarina empírica y yo soy una bailarina con técnica y con clase previas, tengo un respaldo diferente. Con esto no estoy ninguneando ni creyéndome la más ni la menos, creo que se respetan las posiciones", finalizó Daniela Darcourt.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!