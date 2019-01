Rosángela Espinoza: ¿A Carloncho no le gustó el "look" en Esto es guerra?

En el reciente programa de En boca de todos, mientras analizaban el "looks" de los integrantes de Esto es guerra, Carloncho fue consultado sobre la presentación de Rosángela Espinoza. ¿Qué dijo?

Si bien Nicole Akari fue a quien se le pidió la opinión sobre el estilo que usó la Chica Selfie en el estreno del reality, un comentario suyo acerca del conductor causó alboroto; sin embargo, él aclaró esto de inmediato.

"Me parece que estpa bien el "look". No hay que quitarle mérito, yo no sé por qué la gente busca un enfrentamiento que no hay. Me parece que está linda, está guapa, como siempre y como todas las chicas del programa", sentenció.

