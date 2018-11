Rosángela Espinoza: ¿A Carloncho le gustó su look de la preventa?

Rosángela Espinoza lució un diseño en brillos para la preventa de América Televisión y su expareja Carloncho aplaudió su buena elección. "A mí me gustó, yo le pongo dedito arriba, tengo que reconocerlo", dijo el conductor, que del 1 al 10 la calificó con 7 puntos.

Por su parte, esta fue la opinión de la asesora de imagen Nicole Akari. "Estuvo linda, arriesgó, aparte es una mujer tan sexy que sabe llevarlo, me gustó", declaró en el set de En boca de todos.

El estilista Koky Belaunde no estuvo muy de acuerdo con esa opinión sobre Rosángela Espinoza. "Me parece que mucho brillo, me hubiera gustado el cabello un poco más pulido, más estricto para que luzca el vestido, yo le doy 7 puntos, es guapa, encantadora, tengo que reconocerlo", aseguró.

