Carloncho fue troleado en vivo al recordar a Rosángela Espinoza

Maju Mantilla y Rondón sorprendieron al conductor al ponerlo en evidencia frente a las cámaras.

Carloncho se mostró muy entusiasmado al presentar el tributo a Selena Quintanilla a tal punto que el conductor del programa no dudó en abrazar efusivamente a un maniquí que llevaba puesto el popular enterizo rojo brillante de la cantante de Tex-Mex.

► Mira: Austin Palao impactó a Rosángela Espinoza con tierna declaración en TikTok

"La miro tanto porque me hace recordar a una ex", precisó el locutor de radio mientras agarraba al maniquí. "No me digas que se parece a Rosángela Espinoza y por eso la abrazas así", comentó Rondón frente a la negativa de Carloncho.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Carloncho: Si Rosángela y Facundo quieren tener una relación, está bien