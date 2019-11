Rosángela Espinoza: Carloncho la defendió de sarcástico comentario de Santi Lesmes

¡No seas irrespetuoso! Rosángela Espinoza estrenó secuencia de espectáculos y anunció que lanzará sus agendas. La noticia de la modelo originó un sarcástico comentario de Santi Lesmes, quien fue "enfrentado" en vivo por Carloncho.

➤ Mira:¿Carloncho peleó con su enamorada por coqueteos con Rosángela Espinoza?

"Yo quiero felicitarte porque vas a empezar a hacer agendas y dejar de hacer almanaques, que es lo único que hacías", declaró Santi Lesmes, quien recibió de inmediato la respuesta de Carloncho.

➤ Mira:Carloncho se desmayó en vivo al reencontrarse con Rosángela Espinoza

"Perdóname, es el momento de Rosángela, no seas irrespetuoso, no es que la defienda, pero no tiene nada de malo que haya hecho sus almanaques", afirmó el conductor de En boca de todos, quien sorprendió con su actitud a la propia Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza tuvo bochornoso inicio al estrenar secuencia

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!