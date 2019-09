Reinaldo Dos Santos sentenció a Austin Palao con predicción sobre su carrera musical.

¡No seas malo! Reinaldo Dos Santos impactó a todos en el set de En boca de todos con una predicción sobre Austin Palao y su carrera musical. Como se recuerda, el modelo acaba de grabar un videoclip en Colombia y quiere internacionalizarse como cantante.

Ricardo Rondón le preguntó al vidente cómo le irá a Austin Palao y si será el 'Maluma peruano'. "Bueno, no", fue la respuesta contundente de Reinaldo Dos Santos, quien luego explicó por qué pasará eso.

"No, porque no va a ser Maluma, porque él va a brillar en su propio camino, es único y va a triunfar por él propio, no se va a parecer a nadie", detalló el brasileño, dejando así más tranquilo a Austin Palao por este pronóstico.

