¿Luciana Fuster y Austin Palao camino a la reconciliación?

Luciana Fuster sorprendió a todos en el set de Esto es Guerra cuando cantó a todo pulmón "Yo te prefiero a ti" de Río Roma, situación que puso nervioso a Austin Palao. ¿Acaso existe una reconciliación a la vista?

"Yo siempre digo, nunca digo que no", declaró la modelo en entrevista con En boca de todos. Además, respondió si está dispuesta a trabajar en la novela "Marianita la del barrio" junto a su expareja.

"Si es que me vuelven a decir lo del contrato yo creo que sí lo aceptaría, claro, por qué no, sería un buen debut", aseguró Luciana Fuster, quien aclaró que no tendría problema en enfrentar a Marianita Espinoza, la protagonistas, en las escenas de besos.

Austin Palao también fue entrevistado por En boca de todos y le preguntaron qué opina si el lunes la modelo firma el contrato para 'Marianita la del barrio'. "Si producción, los que están encargados, lo avalan, por qué no", afirmó el combatiente.

