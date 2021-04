Reinaldo Dos Santos asegura que Daddy Yankee quiere conocer personalmente a Mayra Goñi

El vidente brasileño explicó que el cantante es su amigo y quiere conocer a Mayra.

Reinaldo Dos Santos hizo un tremendo comentario en el programa. El "Profeta de América" indicó que Mayra Goñi se quedará en Miami y que Daddy Yankee, quien es su amigo, quiere conocerla personalmente.

"Mayra se queda en el extranjero. Hay una cosa curiosa sobre ella. Yo le mostré un video de ella a Daddy Yankee. Él me dijo que ya la conocía y me pidió que la llevara y no pudimos coincidir. Yo la iba a llevar para que hable con él, pero nunca pudimos conectarnos. Cuando regrese se va a dar (la oportunidad)."

