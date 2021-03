Patty Wong volvió a su quinta en Barrios Altos: "Nunca olvido cuál fue mi origen"

"Mis hijas no serían las mujeres que son hoy día si su madre no hubiera tenido ese inicio", dijo Patty Wong con nostalgia.

Patty Wong volvió a su casa en Barrios Altos y le dio mucha nostalgia. La empresaria mostró la quinta donde creció juntos a sus diez hermanos, contó las anécdotas que vivió en su adolescencia y también recordó a su colegio Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

"Siempre hay que estar orgullosa de sus raíces, yo siempre, nunca me olvido cuál ha sido mi origen y estoy muy contenta de no olvidarme, me forjó todo este camino, ha sido una ruta de vida", dijo la modelo, quien también respondió qué le enseñó Barrios Altos.

"Esos momentos difíciles no los recuerdo con pena, ahora ya lo veo que no sería la mujer que soy hoy día, mis hijas no serían las mujeres que son hoy día si su madre no hubiera tenido ese origen. Estoy muy orgullosa, la vida donde me lleve, las metas que logré no me van a hacer olvidar cuáles fueron mis inicios", afirmó Patty Wong en enlace con En boca de todos.

