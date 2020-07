Patty Wong presentó en televisión a su bella hija Ariadna

Con solo 15 años y casi 1.80 m. de estatura, Ariadna Fachín Wong deslumbra con su belleza y carisma.

Patty Wong se convirtió en madre un 17 de julio del 2005 y después de quince años presentó a su hija mayor Ariadna Fachín Wong, quien ha heredado su belleza, pero en mayor escala, con su casi 1.80 m. de estatura.

"Ella es mi pequeñita, que de pequeñita no tiene nada, pero siempre va a ser mi pequeña Ari, mi hija mayor. La amo con todo mi corazón, es uno de mis grandes logros aparte de mis dos hijas, y son mis motores", dijo Patty Wong para En boca de todos.

Por su parte, Ariadna Fachín también habló de la linda relación que tiene con su mamá. "Es una bendición, de verdad no sé si es el universo que me puso una mamá así, pero sin ella no sería realmente la persona que soy. Ella es a quien volteo a ver si necesito algo y siempre está ahí, eso es lo que más valoro", declaró emocionada la hija de Patty Wong.

