Patricio Parodi: ¿Su nueva pareja ya no lo deja salir?

¿Patricio Parodi ya no sale a divertirse con sus amigos? El modelo dejó plantado a su mejor amigo Hugo García, quien publicó este mensaje: "Te estoy esperando o no te dejan salir", escribió el guerrero.

En boca de todos buscó a Patricio Parodi para confirmar si su corazón ya tiene dueña. "En primer lugar, nunca me invitó. Me parecía muy raro que Hugo haya salido solo, después indagando con mis contactos nos dimos cuenta que habían dos mesas, una de los chicos y otra de las chicas, entonces su enamorada estaba ahí", declaró.

Patricio Parodi afirmó que sigue soltero y quien sí es "pisado" es Hugo García. "Que no me dejan, no, que no dejan a alguien creo que es a él, como su enamorada (Mafer Neyra) lo tiene a la correa y le dice tú puedes salir a comer con tus amigos si no va Patricio", detalló.

"Yo creo que hay momento para todo, no hay nadie en mi vida, estoy tranquilo, estoy con mi grupo de amigos que sí salgo", aclaró Patricio Parodi. Sin embargo, sus compañeros de Esto es Guerra como Alejandra Baigorria, Krayg Peña, Melissa Loza y Rafael Cardozo creen que sí hay una persona que ya no lo deja salir.

