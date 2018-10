Paolo Guerrero troleó a Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia.

Paolo Guerrero festejó el matrimonio de su amigo, el también futbolista Roberto Guizasola, y publicó esta foto en Instagram. "Felicidades a un hermano, amigo, compañero. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. #senosfueunomas".

Ante estas palabras, Jefferson Farfán le quiso jugar una broma, sin imaginar que inmediatamente sería troleado por su mejor amigo. "@guerrero9 hermano, están que se nos caen nuestros soldados. Ahora dentro de poco te me vas tú también y me quedo solo", comentó 'Jeffry'.

"@jefferson_farfan_oficial eres el próximo con la Yaha", fue la respuesta de Paolo Guerrero, quien recibió un pedido de su amigo sobre Yahaira Plasencia. "La gente piensa que es verdad tarado, yo no me caso ni con mi mamá. Ahorita estoy enfocado en lo mío no más", escribió Farfán.

Por lo visto, a Jefferson Farfán no le gustó nada que le recuerden su pasado, ni siquiera en broma, porque Yahaira Plasencia en su vida está más que olvidada.

