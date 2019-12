"Paolo Guerrero no se corre del matrimonio con Alondra", aclaró Doña Peta

Doña Peta estuvo de visita en el set de En boca de todos para recibir su premio como "Mamá Coraje 2019", además la entrevistamos terminado el programa sobre la relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

La madre de Paolo Guerrero aclaró por qué su hijo todavía no decide casarse. "No es que le corre al matrimonio, sino que se tienen que conocer bien, ahora se da así no, de que los chicos están viviendo, conviven y más adelante se casan", dijo sobre la relación del futbolista con Alondra García Miró.

"¿Usted no deja mucho que sus nueras salgan a discotecas?" le preguntó también la reportera. "No, sí salen, ellas se divierten pues con sus esposos qué puedo decirles yo, el esposo es el que tiene que hacer. Yo no soy controladora, cada cual hace su vida", afirmó Doña Peta.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!