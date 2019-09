Alondra García Miró descartó boda con Paolo Guerrero: "Eso es mentira"

¡Contundente! Alondra García Miró declaró en exclusiva para En boca de todos sobre su supuesta boda con Paolo Guerrero. La modelo aclaró que todo lo que se ha dicho y publicado hasta el momento es mentira y no tiene planes de matrimonio con el futbolista.

"En realidad no sé de dónde han sacado ese rumor, pero no es verdad, es mentira. Aprovecho en aclararlo porque ya que me preguntan tanto y lo he respondido varias veces, pero lo vuelvo a aclarar, no hay planes de matrimonio ni nada", aseguró Alondra García Miró.

La enamorada de Paolo Guerrero agregó que por ahora está muy enfocada en su trabajo, en su carrera y en su restaurante 'Mercatto Verde'. "Creo que ha sido un buen año, un año muy positivo, y estoy contenta, espero que continúe así", dijo la novel actriz, quien se alista para las grabaciones de la serie "Princesas".

"Paolo Guerrero y Alondra García Miró no se casarán", aseguró Reinaldo Dos Santos

