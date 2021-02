Pancho Rodríguez: "Estoy hablando más con Rosángela Espinoza y conociéndola mejor"

Pancho Rodríguez confirmó que ahora tiene una mejor relación con Rosángela Espinoza y hay "química".

Pancho Rodríguez participó en la secuencia "Sin filtro" de En boca de todos y todas las preguntas que recibió fueron sobre Rosángela Espinoza, con quien lo han relacionado en los últimos días.

¿Es cierto que tiene más química con la modelo a comparación de las otras solteras de Esto es Guerra? "Yo creo que la palabra química la cambiaría porque no sé si será química, pero hoy en día hablo bastante con Rosángela, pero no porque haya química, no sé, estamos hablando, estamos haciendo TikToks, la estoy conociendo, estoy conociendo a una Rosángela, que no conocía", contó Pancho Rodríguez.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!