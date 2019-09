Nicole Akari: Ducelia Echevarría le quitó la ropa de baño a su hija.

¡Eso no va! Nicole Akari opinó del look de las participantes de Señora Primavera 2019 y criticó la ropa de baño que escogió Ducelia Echevarría. Según la especialista, no fue el diseño ideal para un concurso de belleza.

"El único color que en verdad fue de primavera fue la capa o el sobretodo que ella tenía y el detalle de la flor, la ropa de baño se la quita a su niña, a su hijita, el molde de la ropa de baño linda. ¿En verdad rayas para un concurso? Mira qué pena que no está Marina Mora acá", dijo la estilista.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!