Tula Rodríguez lloró por Javier Carmona y su hija la sorprendió con tremendo regalo

¡Me quedé sin aliento! Tula Rodríguez protagonizó un emotivo momento en Navidad junto a su hija, quien la sorprendió al entregarle un hermoso regalo hecho a mano en el preciso momento que la vio llorando por Javier Carmona.

"Siempre nos vemos en redes sociales lindas, maquilladas y reflexivas, muchas veces detrás tenemos toda una producción hecha para que ustedes nos vean con la foto o el maquillaje perfecto", contó la conductora de En boca de todos, quien se mostró al natural.

"Esta soy yo sin maquillaje, 100% real y emocionada por el tremendo regalo que Vale me dio. Estaba triste, llorando y extrañando mucho a Javier, viene mi Vale y me da tremendo regalo. Me emociona gracias hijita. Salgo al natural pero súper agradecida por Dios porque está obrando en mi hija".

