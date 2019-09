¿Milett Figueroa se operó el rostro y luce irreconocible?

Los seguidores de Milett Figueroa quedaron impactados al ver unas historias en su cuenta de Instagram, donde la modelo y novel actriz luce totalmente irreconocible con un radical cambio en su rostro.

➤ Mira:Austin Palao impresionó a Milett Figueroa con este elogio en vivo

"He regresado de hacerme un par de cirugías, necesitaba un cambio, así que me he puesto un poco… no, bastante pómulos la verdad, no puedo mentirles, me he puesto bastante pómulo, siempre me ha gustado los pómulos", confesó Milett Figueroa en sus videos.

➤ Mira:Milett Figueroa lloró en vivo al recordar a su padre Juan Carlos

Sin embargo, los fans de la popular "Milechi" pueden estar tranquilos, ya que ella solo estaba probando uno de los filtros de Instagram.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!