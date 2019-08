Milett Figueroa reveló por qué no es amiga de Melissa Paredes

"Es una compañera de trabajo", fue lo que reveló Milett Figueroa cuando se le preguntó si Melissa Paredes era su amiga. ¿Qué más dijo sobre la actriz de Pantaleón?

"Melissa Paredes es mi compañera de trabajo, no salimos a pasear ni nada, no tenemos un contacto más allá del trabajo, no paramos juntas", dijo Milett Figueroa en En Boca de todos.

Eso no fue todo. Milett Figueroa escuchó en vivo que Melissa Paredes dijo que no era su amiga y dijo "Yo no estoy buscando amigos".

