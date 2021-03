Michelle Soifer está resentida con Ivana Yturbe porque no la invitó a su boda

Michelle Soifer manifestó su molestia con Ivana Yturbe porque ni la tomó en cuenta para avisarle de su decisión.

Michelle Soifer visitó el set de En boca de todos y aclaró que no envidia a Ivana Yturbe por el feliz momento que está viviendo, ya que ella aún no piensa en boda, pero sí le molestó no haber sido invitada a su boda con Beto Da Silva.

"Qué barbaridad con Ivana. Obviamente estoy molesta con ella, fui la última en enterarme de la boda. Ni siquiera me consideró como para decir oye Michi, nada. Obviamente, estoy resentida, yo pude haber agarrado ese bouquet", dijo Michelle Soifer sobre Ivana Yturbe.

