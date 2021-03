Ivana Yturbe sobre su esposo: "Beto es digno de admirar, es el chico con el que siempre soñé"

La influencer aseguró que aprendió de sus errores y tomó la decisión de casarse por amor.

Ivana Yturbe estuvo en vivo en el programa y habló acerca de su boda con Beto Da Silva. La joven empresaria indicó que, en el pasado, tomó decisiones equivocadas pero aprendió de ellos y hoy se siente mejor persona.

"Yo sigo siendo la misma Ivana, sigo siendo joven. Lo que sí te puedo decir es que siento, que no he tenido antes, es la experiencia que tengo ahora. Obviamente voy a seguir aprendiendo, pero definitivamente cuando uno es joven se equivoca y seguramente si me haces esta pregunta en 10 años te voy a responder exactamente lo mismo.

Porque creo que si hay algo en lo que yo he podido cambiar y me siento mejor. Siento que ahora estoy en mi mejor versión, son los errores que cometí en algún momento y porque aprendí de ellos y no los volveré a cometer."

"Beto es digno de admirar. Para mi la admiración es una de las cosas más importantes en una relación. Beto es el chico con el que siempre soñé. Por eso tomamos esta decisión (de casarnos).", expresó Ivana.

