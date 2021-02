Melissa Loza se conmovió en vivo tras hablar de su hija mayor

Melissa lloró al revelar que su hija tiene 19 años, edad en la que ella salió embarazada.

Melissa Loza lloró en el set de En boca de todos al hablar de su primera hija, Flavia, quien tiene 19 años. La figura de EEG recordó que a esa edad se convirtió en madre por primera vez.

"Estoy feliz y orgullosa de darle esos estudios. Que sea superior a mi, que pueda crecer más. Creo que todo padre y madre anhela eso. Que Dios los proteja, que los llene de salud que les de sabiduría para que tomen buenas decisiones en el camino.

Soy una sobreviviente. Me tocó ser una sobreviviente y no me arrepiento. Hoy por hoy soy la persona que Dios quiso. Que sea más fuerte, más humana, más real y con personas que sacan lo mejor de mi.", contó.

